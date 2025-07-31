Skip to main
Connie's Chicken

Best wings in town.

Crispy Wings and Juicy Burgers Best wings in town.

Featured

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Wing It: A Crispy Delight

Indulge in our crispy wings. Try our classic buffalo or tangy BBQ. Savor every bite. Perfect for sharing or as a meal. Enjoy with a side of fries or a refreshing salad. Whether you like them spicy or mild, our wings will hit the spot.
Get Your Wings: Delivery and Pickup Options

Get your wings delivered or pick them up! Our fried-chicken joint offers convenient delivery and pickup options for all your cravings. Whether you're in the mood for burgers, donuts, salads, or sandwiches, we've got you covered. Order now and satisfy your hunger in no time!

