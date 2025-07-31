Skip to main
Connie's Chicken
Connie’s Chicken - Oxford

📍 Location 2622 Jackson Avenue West, Oxford, MS 38655 ⏰ Hours Monday – Saturday: 6:00 AM – 10:00 PM Sunday: 7:00 AM – 10:00 PM 📞 Phone (662) 380-5106
Connie’s Chicken -Tupelo

📍 Location 821 S Gloster St, Tupelo, MS 38801 ⏰ Hours Monday – Saturday: 6:00 AM – 9:00 PM Sunday: 7:00 AM – 9:00 PM 📞 Phone (662) 842-7260
Connie's Chicken - Starkville

📍 Location 602 Hwy 12, Starkville, MS 39659 ⏰ Hours Monday – Saturday: 6:00 AM – 10:00 PM Sunday: 7:00 AM – 9:00 PM 📞 Phone (662) 465-2890
