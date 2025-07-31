Skip to main
Connie's Chicken

Best sweet-tea in town.

Southern Comfort Food and Sweet Tea Best sweet tea in town.

Featured

View menu
Gallon Unsweet Tea.

Gallon Unsweet Tea

Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo

Gallon Sweet Tea.

Gallon Sweet Tea

Sweet Tea.

Sweet Tea

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

Unsweet Tea.

Unsweet Tea

# 1 (3 pc) Tres Snack.

# 1 (3 pc) Tres Snack

Southern Sweet Tea and Comfort Food Classics

Southern Sweet Tea and Comfort Food Classics

Quench your thirst with our refreshing sweet tea. Made with the perfect balance of sweetness and tea, it's the ideal beverage to pair with our crispy fried chicken or hearty soul food dishes. Whether you're enjoying brunch or a family-friendly dinner, our sweet tea is the perfect accompaniment to your meal.
Convenient Delivery and Pickup Options for Southern Comfort Food

Convenient Delivery and Pickup Options for Southern Comfort Food

Craving Southern comfort food? Enjoy our fried chicken, biscuits, and sweet tea from the comfort of your home with our convenient delivery and pickup options. Indulge in our soulful brunch or grab a family-friendly dinner. Order now for a taste of the South, fast!

Our locations