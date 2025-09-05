Skip to main
Connie's Chicken

Best sausage in town.

Crispy Fried Chicken and Donuts Best sausage in town.

Featured

View menu
Sausage Egg Biscuit.

Sausage Egg Biscuit

Sausage Biscuit.

Sausage Biscuit

25 Tender Family Pack.

25 Tender Family Pack

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

Sausage and Biscuit Combo.

Sausage and Biscuit Combo

12 Pc Family Pack (Mixed).

12 Pc Family Pack (Mixed)

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

# 3 Sausage Egg Biscuit Combo.

# 3 Sausage Egg Biscuit Combo

4 pc.

4 pc

Sausage Patty.

Sausage Patty

Sausage.

Sausage

# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo.

# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Sausage Specialties: Breakfast, Sandwiches, Fried-Chicken

Sausage Specialties: Breakfast, Sandwiches, Fried-Chicken

Indulge in savory sausage dishes. Try our breakfast sausage platter or sausage sandwiches. Our menu features a variety of sausage options, from classic links to gourmet blends. Savor the flavors of our juicy, perfectly seasoned sausages. Join us for a delicious sausage experience.
Delivery & Pickup: Sausage Specialties & More

Delivery & Pickup: Sausage Specialties & More

Get your favorite sausage specialties delivered or ready for pickup. Enjoy our delicious sausage platters, breakfast sandwiches, and more from the comfort of your home. Order online for quick delivery or swing by for easy pickup. Satisfy your cravings with our mouthwatering sausage dishes.

Our locations