Connie's Chicken

Best grilled-chicken-sandwich in town.

Crispy Fried Chicken and Juicy Burgers Best grilled chicken sandwich in town.

Featured

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Grilled Chicken Sandwich: A Savory Delight

Indulge in our savory grilled chicken sandwich. Sink your teeth into tender, juicy chicken, perfectly grilled to perfection. Served on a toasted bun with fresh lettuce, ripe tomatoes, and zesty mayo. It's a crowd favorite! Try it with a side of crispy fries or a garden-fresh salad.
Delivery and Pickup Options for Delicious Eats

Looking for delicious eats? Our restaurant offers delivery and pickup options for fried chicken, burgers, donuts, salads, and more. Craving a grilled chicken sandwich? Order now for a tasty meal at home or on the go.

