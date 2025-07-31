Skip to main
Connie's Chicken

Best french-fries in town.

Crispy French Fries and More! Best french fries in town.

Featured

View menu
Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

Large French Fries.

Large French Fries

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo

Small French Fries.

Small French Fries

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Golden Crispy French Fries: A Must-Try Side!

Golden Crispy French Fries: A Must-Try Side!

Craving crispy french fries? Our restaurant serves up golden, hand-cut fries that pair perfectly with our juicy burgers and crispy fried chicken. Whether you're enjoying a salad or a sandwich, our delicious fries are the ultimate side dish. Try them today!
Convenient Delivery and Pickup Options for Delicious Eats

Convenient Delivery and Pickup Options for Delicious Eats

Satisfy cravings with our fried-chicken, burgers, and donuts. Enjoy salads and sandwiches for a healthier option. Order online for convenient delivery or quick pickup. Don't forget to add a side of our famous french fries to complete your meal.

Our locations