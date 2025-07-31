Skip to main
Connie's Chicken

Best eggs in town.

Egg-cellent Breakfast Spot Best eggs in town.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo.

12 Pc Family Pack (Mixed).

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

4 pc.

25 Tender Family Pack.

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Egg-cellent Breakfast Options: Fried Chicken, Donuts, and More

Indulge in our breakfast menu featuring eggs. Try our classic scrambled eggs or go for a hearty omelette. Pair them with crispy bacon or savory sausage. For a lighter option, enjoy our eggs benedict with a side of fresh fruit. Join us for a delicious breakfast experience!
Convenient Pickup and Delivery for Delicious Fried Chicken

Satisfy your fried chicken cravings with our convenient pickup and delivery options. Enjoy our crispy fried chicken, flavorful donuts, hearty sandwiches, and delicious breakfast items from the comfort of your home. Order now for a mouthwatering meal without leaving your doorstep.

