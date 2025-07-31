Skip to main
Connie's Chicken

Best country-fried-steak in town.

Satisfy Your Cravings with Country Fried Steak Best country fried steak in town.

Dozen Blueberry Donuts.

# 1 (3 pc) Tres Snack.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

Southern Comfort: Country Fried Steak Delights

Indulge in our country fried steak, a southern comfort-food classic. Savor the crispy, golden coating and tender beef smothered in savory gravy. Pair it with fluffy biscuits and creamy mashed potatoes for a hearty, satisfying meal. Join us for a delicious taste of home-cooked goodness.
Convenient Delivery and Pickup Options for Country Fried Steak

Craving country fried steak? We've got you covered! Enjoy the comfort of our southern cuisine from the comfort of your home with our convenient delivery and pickup options. Order online or give us a call to savor this classic dish, along with our popular fried chicken and hearty breakfast options.

