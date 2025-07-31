Skip to main
Connie's Chicken
Menu

Best coffee in town.

Crispy Fried Chicken and Donuts Best coffee in town.

Featured

View menu
# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo.

# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Coffee.

Coffee

12 Pc Family Pack (Mixed).

12 Pc Family Pack (Mixed)

4 pc.

4 pc

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo

25 Tender Family Pack.

25 Tender Family Pack

Morning Brews: Coffee and Breakfast Favorites

Morning Brews: Coffee and Breakfast Favorites

Start your day with our rich coffee. Pair it with our famous fried chicken or a fresh donut. Enjoy a cup with a hearty breakfast or a delicious sandwich. Our coffee is the perfect complement to any meal.
Convenient Delivery and Pickup Options for Coffee and Breakfast

Convenient Delivery and Pickup Options for Coffee and Breakfast

Satisfy your coffee and breakfast cravings with our convenient delivery and pickup options. Enjoy our delicious fried chicken, donuts, and sandwiches from the comfort of your home. Order online for quick delivery or swing by for easy pickup. Start your day right with our flavorful coffee and breakfast offerings.

Our locations