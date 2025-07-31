Skip to main
Connie's Chicken

Best chicken-salad in town.

Crispy Fried Chicken and More Best chicken salad in town.

Featured

View menu
# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo

Chicken Salad Sandwich Only.

Chicken Salad Sandwich Only

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Chicken Salad Sandwich Combo.

Chicken Salad Sandwich Combo

Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Delicious Chicken Salad and More

Delicious Chicken Salad and More

Indulge in our savory chicken salad. Enjoy fresh greens topped with tender, seasoned chicken. Savor every bite of our homemade dressing. Our chicken salad is a customer favorite. Try it with a side of crispy fries or a warm, buttery biscuit.
Convenient Pickup and Delivery Options for Delicious Chicken Salad

Convenient Pickup and Delivery Options for Delicious Chicken Salad

Satisfy your cravings with our mouthwatering chicken salad. Enjoy the convenience of pickup or delivery for a delicious meal at home. Indulge in our crispy fried chicken, juicy burgers, and fresh salads. Order now for a satisfying and hassle-free dining experience.

Our locations