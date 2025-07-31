Skip to main
Connie's Chicken

Best breakfast-sandwich in town.

Satisfy Your Cravings with Our Breakfast Sandwich Best breakfast sandwich in town.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

Tenderloin Biscuit.

Biscuit & Gravy.

Open Face Chicken and Biscuit.

Honey Butter Chicken Biscuit.

Sausage Biscuit.

Egg Biscuit.

Sausage Egg Biscuit.

Chicken Biscuit.

Delicious Breakfast Sandwiches to Start Your Day

Start your day with our delicious breakfast sandwiches! Choose from classic bacon and egg, hearty sausage and cheese, or veggie options. Made with fresh ingredients and served on your choice of bread, it's the perfect way to fuel up for the day ahead.
Convenient Delivery and Pickup Options for Breakfast Sandwiches

Craving our breakfast sandwiches? Get them delivered or swing by for pickup. Enjoy our fried-chicken, burgers, donuts, salads, and more. Order online for quick delivery or call ahead for easy pickup. Start your day right with our delicious breakfast sandwiches.

