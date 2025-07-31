Skip to main
Connie's Chicken

Best blueberry-donuts in town.

Featured

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Delicious Blueberry Donuts and More

Indulge in our irresistible blueberry donuts. Made fresh daily, these fluffy treats are bursting with juicy blueberries and coated in a sweet glaze. Whether paired with a hot cup of coffee or enjoyed as a delightful dessert, our blueberry donuts are a must-try at our restaurant.
Convenient Fried Chicken Delivery and Pickup Options

Satisfy your fried chicken cravings with our convenient delivery and pickup options. Enjoy our crispy, juicy fried chicken, mouthwatering burgers, fresh salads, and flavorful sandwiches in the comfort of your own home. Indulge in our popular blueberry donuts for a sweet treat.

