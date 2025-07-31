Skip to main
Connie's Chicken

Best biscuits in town.

Crispy Fried Chicken and Fluffy Biscuits Best biscuits in town.

Featured

View menu
# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo

Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Biscuit, Butter & Jelly.

Biscuit, Butter & Jelly

Gravy and Biscuit.

Gravy and Biscuit

Tenderloin Biscuit.

Tenderloin Biscuit

Egg Biscuit.

Egg Biscuit

Sausage Biscuit.

Sausage Biscuit

Chicken Biscuit.

Chicken Biscuit

Biscuits: A Fluffy Southern Delight

Biscuits: A Fluffy Southern Delight

Indulge in our flaky biscuits. Enjoy with fried chicken, burgers, or salads. Try them with butter and honey. Perfect for breakfast or as a side. Satisfying and delicious. A must-try at our restaurant.
Delivery & Pickup: Southern Comfort Food to Your Door

Delivery & Pickup: Southern Comfort Food to Your Door

Get your fix of Southern comfort food with our delivery and pickup options. Enjoy our famous fried chicken, juicy burgers, and mouthwatering biscuits from the comfort of your home. Craving something lighter? Try our fresh salads and delicious sandwiches. Order now and satisfy your cravings!

Our locations