Skip to main
Connie's Chicken

Best fried chicken restaurant around Sessums

Fried chicken restaurant Delivery to Sessums
Craving fried chicken restaurant? Order pickup or delivery now!

Craving fried chicken restaurant? Order pickup or delivery now!

We offer pickup and delivery to Sessums! Get fried chicken restaurant delivered in 45 mins.

Featuring

Catering

Delivery

Takeout

Dine In

Kid's menu

Our locations