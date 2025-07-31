Skip to main
Connie's Chicken

Best salads in town.

Fresh, Flavorful Salads for Every Palate

Featured

View menu
#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Fresh and Flavorful Salad Selection

Fresh and Flavorful Salad Selection

Indulge in fresh, crisp salads. Try our classic Caesar or vibrant Greek salad. Customize with grilled chicken or shrimp. Savor our signature house dressing. Enjoy a healthy and satisfying meal.
Convenient Pickup and Delivery Options for Fresh Salads

Convenient Pickup and Delivery Options for Fresh Salads

Get your favorite salads delivered or pick them up! Enjoy our fresh salads, including Caesar, Greek, and Cobb, from the comfort of your home. Order online for convenient delivery or swing by for quick pickup. Savor the flavors without the hassle.

Our locations