Connie's Chicken

Best mashed-potatoes in town.

Crispy fried chicken and fluffy mashed potatoes

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

Mashed Potatoes.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

Small Mashed Potatoes.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Large Mashed Potatoes.

Mashed Potatoes: A Classic Side Dish

Indulge in creamy mashed potatoes. Creamy, buttery goodness. Perfect with fried chicken. A classic comfort side. Satisfying with burgers. A must-have with donuts. A delightful addition to salads. A hearty side for sandwiches. Creamy mashed potatoes, a versatile favorite.
Delivery and Pickup Options for Comfort Food

Looking for comfort food delivery? We've got you covered! Enjoy our famous fried chicken, juicy burgers, and creamy mashed potatoes from the comfort of your home. Order online for pickup or get your favorites delivered right to your door. Satisfaction guaranteed!

