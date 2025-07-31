Skip to main
Connie's Chicken

Best deli-sandwiches in town.

Satisfy Your Cravings with Our Deli Sandwiches

Featured

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

Deli Sandwiches: Fresh, Flavorful, and Filling

Indulge in our deli sandwiches, crafted with care. Enjoy classic pastrami on rye, or try our turkey club. Savor the flavors of our fresh bread and premium meats. Whether it's a simple ham and cheese or a loaded Italian sub, our deli sandwiches are sure to satisfy.
Convenient Delivery and Pickup Options for Deli Sandwiches

Looking for deli sandwiches? We offer convenient delivery and pickup options for our mouthwatering sandwiches. Enjoy our classic Reuben or turkey club from the comfort of your home. Order online for quick delivery or swing by for easy pickup. Satisfy your deli cravings hassle-free!

