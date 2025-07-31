Skip to main
Connie's Chicken

Best chicken in town.

Crispy Fried Chicken and More Best chicken in town.

# 1 Chicken Biscuit Combo.

16 Pc Chicken Only (Mixed).

Open Face Chicken and Biscuit.

Connie's Chicken Sandwich Only.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

12 Pcs Bone Chicken Only (Legs/Thighs).

Chicken Biscuit.

Fried Chicken Sandwich Only.

# 2 Spicy Chicken Sandwich Combo.

4pc Chicken only.

2pc Chicken only.

# 3 (4 Pc) Bone in Chicken Combo.

3pc Chicken only.

12 Pcs Bone Chicken Family Pack (Legs/Thighs).

12 Pcs Bone Chicken Only (Mixed).

8 Pc Chicken Only (Legs & Thighs).

# 2 Chicken Sandwich Combo.

12 Pc Chicken Only (Legs and Thighs).

16 Pcs Bone Chicken Only (Legs/Thighs).

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

Chicken Salad Sandwich Combo.

Dozen Blueberry Donuts.

8 Pcs Bone Chicken Only (Mixed).

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (6 pc) Chicken Tender Combo.

# 3 (3 pc) Bone in Chicken Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

Honey Butter Chicken Biscuit.

Connie's Chicken Sandwich Combo.

Chicken.

# 3 (2 pc) Bone in Chicken Combo.

# 6 Honey Butter Chicken Biscuit Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

Chicken Salad Sandwich Only.

16 Pcs Bone Chicken Only (Mixed).

# 1 (6 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

12 Pcs Bone Chicken Family Pack (Mixed).

8 Pcs Bone Chicken Family Pack (Legs/Thighs).

12 Pc Chicken Only (Mixed).

Chicken Patty.

16 Pcs Bone Chicken Family Pack (Legs/Thighs.

8 Pc Chicken Only (Mixed).

16 Pc Chicken Only (Legs and Thighs).

8 Pcs Bone Chicken Only (Legs/Thighs).

16 Pcs Bone Chicken Family Pack (Mixed).

Wing.

Fried Tender.

Breast.

Leg.

Thigh.

Delicious Chicken Dishes to Try

Indulge in our crispy fried chicken. Try our juicy chicken burgers. Savor our flavorful chicken salads. Enjoy our mouthwatering chicken sandwiches.
Convenient Delivery and Pickup Options for Delicious Chicken Dishes

Satisfy your chicken cravings with our convenient delivery and pickup options. Enjoy our mouthwatering fried chicken, juicy burgers, and fresh salads from the comfort of your home. Order online for a hassle-free experience and savor our delectable chicken dishes without leaving your doorstep.

