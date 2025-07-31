Skip to main
Connie's Chicken

Best burgers in town.

Juicy Burgers and More Best burgers in town.

Featured

View menu
# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo.

# 4 Open Face Chicken and Biscuit Combo

Dozen Blueberry Donuts.

Dozen Blueberry Donuts

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo.

#1 (4 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Chicken Tender Combo

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (3 pc) Spicy Chicken Tender Combo

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo.

# 1 (4 pc) Spicy Chicken Tender Combo

Burgers Galore: Juicy Creations Await!

Burgers Galore: Juicy Creations Await!

Craving juicy, flavorful burgers? Our restaurant serves up mouthwatering burgers made with premium beef and fresh toppings. Sink your teeth into our classic cheeseburger or try our signature BBQ bacon burger for a smoky twist. Pair it with crispy fries or a side salad for a satisfying meal.
Convenient Pickup and Delivery Options for Burger Lovers

Convenient Pickup and Delivery Options for Burger Lovers

Satisfy your burger cravings with our convenient pickup and delivery options. Enjoy juicy cheeseburgers, bacon burgers, and veggie burgers in the comfort of your home. Order online for quick pickup or have your favorite burgers delivered hot and fresh to your doorstep.

Our locations