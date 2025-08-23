Skip to Main content
We offer flat-rate delivery for $4.99 with a minimum order of $20!
Connie's Chicken
0
Order Online
2622 Jackson Avenue West, Oxford, MS
821 S Gloster St, Tupelo, MS
602 Hwy 12, Starkville, MS
Order Online
Connie's Chicken Starkville
602 Hwy 12, Starkville, MS
Change location
Pickup
Schedule your order
Drinks
Late Nite Menu
Featured Items
Dr Pepper
$2.49
Drinks
Coke
$2.49
Diet Coke
$2.49
Coke Zero
$2.49
Sprite
$2.49
Dr Pepper
$2.49
Diet Dr Pepper
$2.49
Mellow Yellow
$2.49
Unsweetened Tea
$2.49
Lemonade
$2.49
Coffee
$0.59
Latte
$3.69
Sweet Tea
$2.49
Bottled Water
$1.99
Orange Juice
$2.99
Chocolate Milk
$2.99
White Milk
$2.99
Gallon Sweet Tea
$7.99
Gallon Unsweet Tea
$7.99
Gallon Lemonade
$7.99
Half and Half Tea
$2.49
Apple Juice
$2.99
No Drink
Cup of Ice/Water
$0.30
Late Nite Menu
3 Pc Late Nite Tender Combo
$9.99
4 Pc Late Nite Tender Combo
$10.99
3 Pc Late Nite Tender Combo
3 Pc Combo Selection
Required*
Please select 1
3 Pc Original Tender w/ Fries
+$9.99
3 Pc Spicy Tender w/ Fries
+$9.99
Drink Choice
Required*
Please select 1
Inside - Regular
Inside - Large
Coke
Diet Coke
Coke Zero
Sprite
Dr.Pepper
Diet Dr Pepper
Mellow Yellow
Sweet Tea
Unsweet Tea
Lemonade
Bottled Water
+$0.99
Orange Juice
+$1.99
W/O Drink
Cup of ice
+$0.49
Regular Salted Caramel Latte
+$1.99
Regular French Vanilla Latte
+$1.99
Large Salted Caramel Latte
+$2.99
Large French Vanilla Latte
+$2.99
Sauce Choice (2/4 pc)
Connie Sauce
Ranch
Honey Mustard
BBQ
Gravy
Drink Sizes
Please select up to 1
Regular
Large
+$0.80
Special Instructions
Continue
Connie's Chicken Locations and Hours
Oxford
(662) 380-5106
2622 Jackson Avenue West, Oxford, MS 38655
Closed
•
Opens Sunday at 7AM
All hours
View menu
Starkville
(662) 465-2890
602 Hwy 12, Starkville, MS 39659
Closed
•
Opens Sunday at 7AM
All hours
View menu
Tupelo
(662) 842-7260
821 S Gloster St, Tupelo, MS 38801
Closed
•
Opens Sunday at 7AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement